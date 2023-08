PSG : Neymar reçoit une offre ridicule

Baptiste Berkowicz

Alors que Neymar s'apprête à quitter le PSG, le point de chute du Brésilien semble trouvé avec l'Arabie saoudite. Néanmoins, le FC Barcelone a bel et bien tenté le coup pour attirer dans ses rangs le numéro 10 parisien. Un salaire d'un peu moins de 15M€ a été proposé au joueur de 31 ans quand le club d'Al-Hilal lui en propose 100M€.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2017, Neymar devrait bien faire ses valises du club de la capitale. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien ne souhaite plus poursuivre son aventure parisienne après six saisons passées au sein de l'équipe Rouge et Bleu.

Le FC Barcelone tente sa chance face à l'Arabie saoudite

Bien que des discussions soient avancées avec l'Arabie saoudite, Neymar a vu un autre prétendant se manifester ces dernières heures. D'après les informations d' UOL Esporte , le FC Barcelone a également fait une offre pour s'attacher les services du joueur de 31 ans. Cependant, bien en dessous des valeurs mises sur la table par les Saoudiens puisque les Barcelonais ont proposé un peu moins de 15 millions d'euros par saison au meilleur buteur de l'Histoire du Brésil. L'Arabie saoudite, de son côté, offre 100M€ par saison.

Neymar ouvert à un départ à Al-Hilal

Bien que Neymar privilégie un retour à Barcelone, la probabilité d'une arrivée du Brésilien à Al-Hilal enfle de plus en plus. Le joueur de 31 ans était plutôt réticent à évoluer dans le championnat saoudien à ce stade de sa carrière mais la proposition financière des Saoudiens pourraient bien le faire craquer. Le PSG et Al-Hilal sont d'ores et déjà d'accord.