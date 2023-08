C’est annoncé, une star va quitter le PSG

Arnaud De Kanel

Luis Enrique devait composer avec plusieurs absences majeures samedi face à Lorient. Hormis Kylian Mbappé et Neymar, Marco Verratti manquait à l'appel car il est en instance de départ. D'ailleurs, son transfert vers l'Arabie saoudite serait en passe d'être bouclé.

Une nouvelle page à commencer à s'écrire samedi soir au Parc des Princes puisque Luis Enrique a dirigé son premier match officiel avec le PSG. Mais l'une des plus belles de l'histoire du club de la capitale pourrait rapidement être tournée car Marco Verratti se rapproche d'un transfert en Arabie saoudite.

Neymar - PSG : L’Arabie saoudite passe à l’action ! https://t.co/WxGal5vv1Q pic.twitter.com/OSeoxy8xtl — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Verratti écarté

Comme Neymar et Kylian Mbappé, Marco Verratti était également absent du groupe qui recevait Lorient samedi soir. L'Italien avait pourtant à coeur de fouler une dernière fois la pelouse du Parc des Princes mais sa direction en a décidé autrement.

Accord trouvé avec Al-Hilal