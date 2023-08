Mercato : Ousmane Dembélé est arrivé, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Ousmane Dembélé est l’ultime recrue en date du mercato estival du PSG, mais pourrait ne pas être la dernière à être enregistrée d’ici le 31 août. En attestent les multiples profils à l’étude dans les bureaux du PSG. Quelle doit être la prochaine recrue parisienne selon vous ? C’est notre sondage du jour !

C’était certes dans l’air depuis plusieurs journées, mais son transfert a été officialisé ce samedi. Ousmane Dembélé, seulement un an après la prolongation de son contrat, a quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un cas de figure similaire à celui de Neymar en 2017 qui avait apposé sa signature sur un nouveau bail au Barça un an plus tôt avant de venir au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone a révélé le montant du transfert qui s’élèverait à 50,4M€.

Dembélé rejoint Ramos au PSG, et maintenant ?

Après Gonçalo Ramos quelques jours plus tôt, Ousmane Dembélé est venu renforcer le secteur offensif du PSG déjà bien garni avec les venues de Marco Asensio ou encore Kang-In Lee. Mais le PSG pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin puisque malgré les signatures de Ramos et de Dembélé, les dossiers Randal Kolo Muani ou encore Elye Wahi seraient à l’étude en coulisse. Pour ce qui est du buteur de Montpellier, Foot Mercato a confié cette semaine que le PSG serait venu aux renseignements au sujet d’un éventuel transfert de l’international français espoir.

PSG : A peine arrivé, Ousmane Dembélé annonce du lourd https://t.co/9oPtnKcLm9 pic.twitter.com/FsmCzL3I98 — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Les pistes sont multiples pour le mercato, et les ventes ?

Mais ce ne serait pas tout, la signature rêvée de Luis Campos, conseiller football du PSG, demeure Bernardo Silva malgré les approches non fructueuses du Paris Saint-Germain auprès de Manchester City pour le Portugais comme le10sport.com vous l’a dernièrement révélé. Toujours selon nos informations exclusives, le PSG garde un oeil sur l’évolution du feuilleton Bradley Barcola à l’OL. Les pistes João Félix et Ansu Fati ne sont pas à écarter au PSG.



Mais au vu du recrutement XXL, le Paris Saint-Germain pourrait-il se laisser tenter par le fait de simplement dégraisser son effectif d’ici la fin du mercato ?