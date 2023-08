Dembélé a réglé un problème avant son transfert au PSG

Thibault Morlain

Ça y est, Ousmane Dembélé est enfin un joueur du PSG. Mais suite à ce transfert se pose toutefois la question de l’état de santé du Français. Ce dernier a accumulé les blessures au FC Barcelone. De quoi forcément générer certaines inquiétudes. Mais visiblement, Dembélé aurait tout fait pour remédier à cela.

Ce samedi, le PSG a enfin officialisé le transfert d’Ousmane Dembélé. Le Français quitte ainsi le FC Barcelone, un club où il n’aura pas forcément brillé compte tenu de ses nombreuses blessures. Ces pépins viendront-ils maintenant embêter Dembélé au PSG ?

« Le maximum pour qu’il ne rechute plus »

Pour Le Parisien , Rolland Courbis a évoqué ces blessures d’Ousmane Dembélé, expliquant alors que le joueur du PSG avait mis toutes les chances de son côté pour remédier à cela : « Je sais que l’entourage d’Ousmane a fait le maximum pour qu’il ne rechute plus et qu’il corrige ses mauvaises habitudes dans l’hygiène de vie. Il pouvait jouer la nuit à la PlayStation par exemple… Mais je sais qu’il a fait des efforts sur ce plan-là ».

« Il faudra faire une prière concernant ses blessures »