Mbappé encore taclé par le PSG ?

Toujours en plein divorce avec le PSG qui le force à opter pour un transfert dès cet été plutôt qu’un départ libre dans un an, Kylian Mbappé vit une période très délicate sur le plan relationnel avec sa direction. D’ailleurs, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait lâché un nouveau tacle indirect avec sa star…

C’est décidément très tendu entre Kylian Mbappé et le PSG ! Depuis qu’il a signifié par courrier en juin dernier à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, le capitaine de l’équipe de France est mis sur le côté, et le PSG tente désespérément de le transférer avant la fin du mercato plutôt que de le voir partir libre dans un an. Et tous les moyens semblent bons pour mettre la pression sur Mbappé…

Mbappé - PSG : Luis Enrique met la pression sur le Qatar https://t.co/YWB4sslcHq pic.twitter.com/a0VinSw7xE — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Le PSG avait utilisé Ramos…

Ces derniers jours, au moment d’officialiser l’arrivée de Gonçalo Ramos au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi avait glissé un premier tacle à Mbappé en faisant référence à l’état d’esprit attendu chez les joueurs : « Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution », avait lâché le patron du PSG dans le communiqué officiel. Et il vient de remettre ça…

… et c’est reparti avec Dembélé !