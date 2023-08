Dembélé : Le nouveau tacle du boss du PSG à Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG tient son nouvel ailier droit ! Ce samedi, le club de la capitale a officialisé la venue d'Ousmane Dembélé pour cinq saisons. Et en plein feuilleton Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour remettre un tacle indirect à sa star.

Même lorsqu'il n'est pas directement concerné, Kylian Mbappé fait parler de lui. Nasser Al-Khelaïfi s'est servi du communiqué annonçant la signature d'Ousmane Dembélé pour adresser un nouveau tacle à son joueur alors que la rupture est consommée entre les deux parties. Le président du PSG veut vraiment tout faire pour se séparer du capitaine des Bleus .

C'est fait, le PSG annonce le transfert de Dembélé https://t.co/Nj8n1ehp8C pic.twitter.com/NCLszqfjNJ — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Al-Khelaïfi tacle Mbappé avec Ramos...

Nasser Al-Khelaïfi profite des derniers gros transferts pour faire passer des messages à Kylian Mbappé. Lors de la signature de Gonçalo Ramos, il avait adressé un tacle à son attaquant. « Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre famille du PSG Gonçalo Ramos en tant que nouvel attaquant, si enthousiasmant. Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution », avait déclaré le président du PSG. Il a de nouveau insisté sur l'aspect de l'engagement dans le communiqué réservé au transfert d'Ousmane Dembélé.

...et remet ça avec Dembélé !