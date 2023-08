Mbappé : C’est terminé, le PSG va jubiler

Benjamin Labrousse

A l'heure actuelle, un bras de fer est actuellement engagé entre Kylian Mbappé et le PSG. Le joueur souhaite rester à Paris cette saison tandis que le club souhaite absolument vendre sa star dès cet été afin d'obtenir une indemnité de transfert. Mais désormais, ESPN affirme que Mbappé rejoindra le Real Madrid avant la fin du mercato.

De quoi sera fait l'avenir de Kylian Mbappé ? Désormais âgé de 24 ans, le prodige du football français semble faire face à un tournant dans sa carrière. Comme depuis plusieurs été, le numéro 7 du PSG est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, pourtant snobé en 2022 lorsque Kylian Mbappé avait finalement prolongé à Paris. Mais désormais, le club parisien a écarté son champion, en lui faisant bien comprendre que si ce dernier en venait à rester parisien l'an prochain, il ne disputerait aucun match. Ainsi, une vraie bataille semble en cours entre les deux parties.

Luis Enrique veut un accord entre Paris et Mbappé

Cette situation entre Kylian Mbappé et le PSG pèse lourdement dans l'atmosphère du club parisien. C'est en tout cas ce qu'a implicitement confirmé l'entraîneur Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi. « Sur le thème Mbappé, c'est un thème déjà rencontré par le passé et une solution avait été trouvée entre le club et le joueur. C'est ce que j'aimerais. La philosophie de ce club est très claire: que le club est au-dessus de tout et je la partage à 100% » , affirme ainsi l'Espagnol.

Kylian Mbappé devrait signer au Real cet été !