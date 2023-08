Luis Enrique annonce du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis sa présentation officielle, Luis Enrique n’a évidemment pas échappé aux questions sur le mercato du PSG. Et le technicien espagnol ne cache pas qu’il attend encore des mouvements d’ici le 31 août. Le mercato va encore bouger dans les prochains jours à Paris.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a pas chômé avec l'arrivée de pas moins de neuf nouveaux joueurs. Toutefois, compte tenu des situations incertaines de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marco Verratti, de nouvelles recrues ne sont pas à exclure. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique ne ferme aucune porte.

«On est ouvert à tout ce qui pourra permettre d'aider l'équipe»

« On fait ce qu'il faut pour le mercato. On est ouvert à tout ce qui pourra permettre d'aider l'équipe. On est attentif à ce qu'il se passe sur les tous les postes. Le mercato est difficile pour tout le monde et c'est quelque chose qu'on accepte », lance le technicien espagnol devant les médias avant d’afficher ses ambitions concernant le style qu’il souhaite donner à son équipe.

«Je veux vraiment 95 minutes où l'équipe soit compétitive»