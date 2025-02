«Choqué» par Longoria, il se lâche en direct !

La rédaction

Pascal Dupraz n’a pas caché son étonnement face aux déclarations enflammées de Pablo Longoria après la défaite de l’OM à Auxerre. « Je suis choqué », a lancé l’ancien coach, estimant que l’arbitrage n’explique pas tout et qu’Auxerre a mérité sa victoire. Ce n’est pas la première fois que l’ancien entraîneur de Ligue 1 montre son désaccord face à ces polémiques.

Pablo Longoria s’est emporté après la défaite 3-0 de l’OM face à Auxerre, une défaite olympienne marquée par des décisions arbitrales controversées. « Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! Tout était préparé, c’est de la vraie corruption, vous pouvez le dire : Pablo Longoria dit que c’est de la vraie corruption. Tout est orienté. » a déclaré le dirigeant de l’OM face aux journalistes après le match. Il n’est pas le seul du board olympien à s’être plaint de l’arbitrage en France, Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM, a lui aussi montré son mécontentement.

Ancien coach de Ligue 1, Pascal Dupraz est monté au créneau face à Pablo Longoria dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC : « C'est pas l'arbitre qui a fait perdre l'OM, c'est surtout Auxerre qui leur a posé beaucoup de problèmes et qui mérite sa victoire. Je tiens à préciser que je suis un passionné de football et un passionné de l'OM, donc je suis ravi que l'OM soit bien présent dans ce championnat. Je me languis de les voir titiller le PSG dans un futur très proche. Mais sur le coup, je dois dire que je suis choqué. Il m'est arrivé de m'en prendre aux arbitres, donc j'ai dû choquer beaucoup de gens à l'époque, mais là, c'est le président de l'OM donc cela a beaucoup plus d'impact. »

L’ancien coach de Toulouse avait déjà évoqué ce sujet il y a quelques semaines au micro de RMC : « Et s’il y a bien un grand club qui ne sera pas désavantagé au bout du compte par l’arbitrage, c’est l’OM. Je crois beaucoup en l’honnêteté des arbitres. »