Scandale, l’OM annonce un gros problème en France !

La rédaction

Battu 3-0 par Auxerre, l’OM ne décolère pas contre l’arbitrage de Jérémy Stinat, déjà critiqué après l’exclusion de Mehdi Benatia en Coupe de France face à Lille. Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli dénoncent des décisions incompréhensibles, tandis qu’Adrien Rabiot évoque un arbitrage « scandaleux » ayant pesé sur la rencontre.

L’OM est encore une fois au cœur des polémiques. Défaits 3-0 face à Auxerre, le club phocéen s’est vivement plaint des décisions arbitrales de Jérémy Stinat, l’arbitre de la rencontre. Déjà critiqué après l’exclusion de Medhi Benatia en Coupe de France, l’arbitre du match est encore sujet à de vives critiques de la part de l’OM.

« Le problème » de De Zerbi

L'entraineur de l'OM, Roberto De Zerbi s'est exprimé sur ce match au micro de DAZN et a lui aussi critiqué les décisions de l'arbitre : « On a mal joué, ils ont mieux joué que nous. Mais le penalty sur Quentin Merlin est clair… Et le carton rouge de Cornelius, un scandale. (...) Moi, je suis Italien, et après l'OM, je rentrerai à la maison. Le problème, c'est pour vous. Vous êtes Français, c'est impossible. L'arbitre n'était pas prêt aujourd'hui, pas tranquille. Mais on a mal joué, c'est certain, Auxerre mérite de gagner. La L1 est difficile, on ne peut pas jouer comme ça pour atteindre nos objectifs. »

« Un arbitrage assez scandaleux »

Un scandale qui a suscité les réactions de nombreuses personnes au sein de l’OM. Les dirigeants Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria ont très clairement exprimé leur colère suite à des décisions contestées de Jérémy Stinat. Adrien Rabiot s’est lui aussi confié aux médias à propos de ces polémiques : « Il y a eu des décisions défavorables aussi, avec un arbitrage assez scandaleux. Ce n’était pas du tout notre jour, même si on aurait pu mieux jouer et l’emporter. »