PSG : Luis Enrique a choisi sa prochaine star !

Présent en conférence de presse ce vendredi avant d'entamer la nouvelle saison de Ligue 1, Luis Enrique n'a pu échapper aux interrogations sur le mercato estival. Questionné sur la suite du recrutement, le nouveau coach du PSG a ouvert la porte à de nouveaux transferts. En coulisses, il ferait le forcing pour un profil bien précis.

Ces derniers jours, les partants font plus de bruit que les nouveaux arrivants. Il faut dire que le PSG souhaite tourner une page importante de son projet en se séparant de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti. Mais on a tendance à oublier que le club parisien a été l'un des clubs français les plus actifs lors des mois de juin et juillet. Milan Skrniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas et Gonçalo Ramos ont débarqué au PSG. La neuvième recrue est déjà connue puisqu'il s'agit d'Ousmane Dembélé. Arrivé en provenance du FC Barcelone mercredi soir, il aurait passé sa visite médicale avec succès.

La mise au point de Luis Enrique sur le mercato

Mais le mercato serait loin d'être terminé comme l'a laissé entendre Luis Enrique. Le nouveau coach du PSG se montre ouvert à tout mouvement permettant de renforcer le PSG. « On fait ce qu'il faut pour le mercato. On est ouvert à tout ce qui pourra permettre d'aider l'équipe. On est attentif à ce qu'il se passe sur les tous les postes. Le mercato est difficile pour tout le monde et c'est quelque chose qu'on accepte » a-t-il confié devant les journalistes.

Le coach du PSG en pince pour un joueur de l'Atlético

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Luis Enrique pourrait souffler le nom d'un joueur offensif à ses dirigeants. Le technicien espagnol apprécierait fortement le profil de João Félix, en partance de l'Atlético. L'international portugais aurait déjà été sondé et serait chaud pour rejoindre la capitale. Selon Boulma, il faudra surveiller la situation de João Félix dans les prochaines semaines.