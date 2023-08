Le PSG passe à l'action, la mèche est vendue pour son transfert

Thibault Morlain

Tandis que le PSG finalise actuellement le transfert d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone, le club de la capitale pourrait encore accueillir d’autres joueurs offensifs d’ici la clôture du marché des transferts. On parle ainsi de Randal Kolo Muani, mais Elye Wahi (Montpellier) commencerait également à intéresser de plus en plus le PSG. D’ailleurs, du côté du MHSC, on ne se ferait plus trop d’illusions concernant l’avenir de l’espoir français.

Après Gonçalo Ramos, c’est donc Ousmane Dembélé qui va signer avec le PSG, renforçant ainsi la ligne d’attaque de Luis Enrique. Mais dans ce secteur, ça va encore bouger. En effet, le club de la capitale ne voudrait pas en rester là. Le PSG apprécie ainsi beaucoup Randal Kolo Muani (Francfort) et Bradley Barcola (OL), mais pas seulement… En effet, Elye Wahi pourrait lui aussi poser ses valises à Paris. Actuellement à Montpellier, l’attaquant de 20 ans est très sollicité sur le marché des transferts. Et voilà qu’aux dernières nouvelles, le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure en contactant Montpellier à propos d’un possible transfert d’Elye Wahi.

« On savait qu’il pouvait partir »

Pour le moment, Elye Wahi est encore un joueur de Montpellier, mais Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC, est très lucide à propos de la situation. Présent en conférence de presse ce vendredi, il semble déjà considéré comme acquis le départ de Wahi : « On le savait, on savait qu’il pouvait partir. Pour l’instant, il est avec nous. Il sera dans le groupe, à moins qu’il parte. C’est un problème pour moi ? C’est toujours un problème parce qu’il est arrivé un peu en retard pour la préparation. Ça a trainé un petit peu, on n’a pas pris le risque de le faire jouer dans les matchs amicaux pour pas qu’il se blesse. Il s’est entraîné, mais c’est pas pareil. La prépa ne s’est pas passée comme les autres ».

« Il a envie de bien finir avec nous avant de nous quitter »