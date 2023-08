PSG : «Se Queda»… Il lâche ses vérités après sa bombe sur Neymar

Thibault Morlain

En 2017, le PSG avait fait trembler la planète football avec le transfert de Neymar pour 222M€. Le Brésilien avait ainsi quitté le FC Barcelone, mais on se souvient aussi très bien du message de Gerard Piqué sur les réseaux sociaux pour annoncer que Neymar allait rester. Une bombe expliquée par l’Espagnol ces dernières heures.

Aujourd’hui au PSG, Neymar pourrait bien faire son retour au FC Barcelone. Après avoir longtemps rêvé de revenir chez les Blaugrana, le Brésilien pourrait enfin voir son voeu être exaucé. En effet, selon les différentes rumeurs, le retour de Neymar au Barça serait en bonne voie, 6 ans donc après son transfert au PSG.

PSG : Une légende pourrait rejoindre Luis Enrique https://t.co/uOJVDkJyr3 pic.twitter.com/a9kmmiqojd — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Piqué annonce que Neymar reste à Barcelone

Un transfert de Neymar en 2017 qui reste encore dans les mémoires. Alors qu’il est encore aujourd’hui la plus grosse transaction de l’histoire du football, d’autres détails restent en tête. Ça vaut notamment pour le tweet de Gerard Piqué. « Se Queda » avait posté alors l’ex-défenseur du Barça en légende d’une photo avec Neymar pour annoncer qu’il resterait. Ce qui n’est finalement pas arrivé…

« Est-ce que je savais qu’il allait au PSG ? A 100% »