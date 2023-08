Le PSG fonce sur une star de Barcelone, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, le PSG apprécierait le profil d'Ansu Fati. En concurrence avec l'Atlético dans ce dossier, le club parisien a ses chances dans ce dossier. En effet, Xavi ne compte plus sur lui et la proximité entre Luis Campos et Jorge Mendes, l'agent du joueur, pourrait offrir un avantage au PSG.

L'axe PSG-Barcelone a chauffé ces derniers jours. Le club catalan souhaite rapatrier Neymar, poussé vers la sortie. Quant au PSG, il aurait déjà acté l'arrivée d'Ousmane Dembélé et aurait des vues sur Ansu Fati.

Le PSG apprécie Ansu Fati

Formé au FC Barcelone, l'international espagnol ne rentrerait plus dans les plans de Xavi selon les informations d'Antonio Guijarro. « Xavi ne compte pas sur Ansu Fati. Le PSG et l'Atlético de Madrid l'adorent. Ce serait encore un échec très grave pour le club » a lâché le journaliste à Radio Marca. Mundo Deportivo confirme cette information et annonce que le FC Barcelone ne dirait pas non à un départ de Fati en cas d'offre satisfaisante.

Le verdict tombe déjà

Mais annoncé aussi à l'Atlético, Ansu Fati ne se voit pas ailleurs qu'au FC Barcelone selon le média espagnol. Représenté par Jorge Mendes, le joueur a annoncé à ses proches qu'il se sentait prêt à débuter la saison en Catalogne et à convaincre Xavi.