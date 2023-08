Mbappé a un problème avec le PSG, voici la raison !

Thomas Bourseau

En froid avec le PSG lui qui souhaite poursuivre à Paris cette saison lorsque le club le pousse vers la sortie en raison de sa non-signature d’une prolongation de contrat, Kylian Mbappé se sentirait trompé par le Paris Saint-Germain depuis les promesses non tenues de l’été 2022. Ce qui aurait débouché sur cette défiance et sur la guerre civile actuelle.

Kylian Mbappé se sentirait trahi depuis sa prolongation de contrat officiellement annoncée le 21 mai 2022 par le PSG. En effet, au cours des discussions avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont débouché sur l’aval du champion du monde pour rester à Paris, quelques promesses lui auraient été faites et notamment au niveau du mercato.

Mbappé trompé par le PSG ?

En effet, comme The Athletic l’avait confié il y a plusieurs mois désormais, Kylian Mbappé aurait reçu l’assurance du PSG que Robert Lewandowski ou encore Aurélien Tchouaméni débarqueraient à Paris l’été dernier. Il n’en a rien été puisque le premier a pris le chemin du FC Barcelone lorsque l’international français a signé au Real Madrid. Et d’après Sky Sports , Kylian Mbappé aurait même reçu la garantie de la part du Paris Saint-Germain de voir Bernardo Silva jouer à ses côtés. Encore une fois, ce fut un échec.

«Mbappé estime avoir été mené en bateau par la politique de transfert du club»