Le PSG vise un crack, une bonne nouvelle tombe !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OL est dans de beaux draps. Le club lyonnais a été sanctionné par la DNCG et pourrait être contraint de vendre certains jeunes. Castello Lukeba a déjà signé au RB Leipzig. Autre produit de la formation rhodanienne, Bradley Barcola pourrait, lui s'engager avec le PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc s'est attardé sur le mercato.

Dans le collimateur de la DNCG, l'OL n'aborde pas cette saison sous les meilleurs auspices. D'ici la fin du mercato, le club lyonnais pourrait être amené à se séparer de certains joueurs comme l'a confirmé Laurent Blanc en conférence de presse.

Le PSG offre 200M€ à Mbappé, il répond cash https://t.co/SEA06AJi0r pic.twitter.com/jwDicrwZ75 — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

« On n’avait pas prévu de perdre des joueurs »

« C’est du mercato ça. Oui (c’est une perte sportive). On n’avait pas prévu de perdre des joueurs, mais jusqu’au 31 août, tout le monde est capable de partir. Vous savez les difficultés qu’on a avec la DNCG. On n’avait pas prévu ce départ sportivement parlant. Il est acquis, à nous de nous adapter. D’ici le 31, il peut se passer des choses. On peut aussi récupérer certains joueurs. Mais avec la décision de DNCG, on ne peut vraiment pas faire ce qu’on veut » a confié l'entraîneur de l'OL. Après Castello Lukeba, Bradley Barcola pourrait permettre à l'OL de renflouer ses caisses. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG apprécie son profil et a déjà proposé 35M€ pour racheter son contrat. Laurent Blanc s'est montré résigné et espère, très vie, tourner la page du mercato.

« J’attends le 31 août avec impatience »