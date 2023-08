Un transfert historique déclasse Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme régulièrement ces dernières saisons, la Premier League dynamite le mercato, et les transferts entre clubs anglais atteignent des sommes démesurées. Declan Rice est ainsi passé de West Ham à Arsenal pour 120M€, mais Moisés Caicedo va faire encore plus fort ! Le milieu de terrain de Brighton va rejoindre Liverpool pour environ 127M€. Un transfert qui va éjecter Cristiano Ronaldo du top 10 des plus grosses opérations de l'histoire.

« On m'a dit que je peux confirmer qu'il y a un accord avec Brighton. Nous voulons le joueur ». Cette petite phrase est signée Jürgen Klopp qui confirme ainsi que Liverpool va recruter Moisés Caicedo qui retrouvera Alexis Mac Allister avec lequel il formait un redoutable duo dans l'entrejeu des The Seagulls . Selon plusieurs médias, le montant de la transaction avoisinerait les 127M€ ! Un transfert historique à plus d'un titre.

Caicedo devient le joueur le plus cher de la Premier League...

En effet, l'international équatorien devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Il devance désormais Enzo Fernandez dont le record n'aura tenu que six petits mois. Recruté pour 121M€ par Chelsea après la Coupe du monde, l'Argentin cède donc ce titre honorifique à Moisés Caicedo dont le transfert sera officialisé dans les prochaines heures. Egalement recruté cet été, Declan Rice n'était pas loin du record lui aussi. Arsenal a effectivement déboursé 120M€ pour recruter le milieu de West Ham. Par conséquent, Moisés Caicedo devient également le joueur le plus cher de l'histoire à son poste. Et cela devrait également avoir une autre conséquence pour un certain... Cristiano Ronaldo !

... et éjecte Cristiano Ronaldo du top 10 des plus gros transferts

En effet, grâce à ce transfert à 127M€, Moisés Caicedo va devenir le sixième joueur le plus cher de l'histoire. Seuls Neymar (222M€), Kylian Mbappé (180M€), Philippe Coutinho (135M€), Ousmane Dembélé (135M€) et Joao Felix (127,5M€) ont donc coûté plus cher que l'international équatorien. Dixième jusque-là, Cristiano Ronaldo va donc être déclassé et sortir du top 10. Recruté pour 117M€ par la Juventus en 2018, l'international portugais était encore en huitième position de ce classement au moment d'entamer l'année 2023. Mais les transferts d'Enzo Fernandez, Declan Rice et donc Moisés Caicedo ont fait reculer Cristiano Ronaldo au onzième en seulement quelques mois. Pas sûr que cette nouvelle ravisse le quintuple Ballon d'Or, friand de statistiques et de records.