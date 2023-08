Cristiano Ronaldo, Benzema... Révolution sur le mercato, il raconte tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le transfert de Cristiano Ronaldo n'était qu'une mise en bouche. En effet, l'Arabie Saoudite affole le mercato cet été en recrutant de nombreuses stars, dont certaines sont loin de la retraite. Une révolution sur le marché des transferts, mais cela n'étonne pas Bafétimbi Gomis qui a évolué à Al-Hilal et qui garde un excellent souvenir de son passage dans le championnat saoudien.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr lors du précédent mercato d'hiver n'était donc pas qu'un effet d'annonce. Et pour cause, cet été, l'Arabie Saoudite frappe très fort. Rachetés par le PIF, le fonds d'investissement de l'Etat, quatre clubs raflent tout sur le marché. Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli ont frappé très fort en se partageant quelques grands noms du football à savoir Karim Benzema, Sadio Mané, Ngolo Kanté, Riyad Mahrez ou encore Roberto Firmino pour ne citer qu'eux. Et c'est encore loin d'être terminé. Bafétimbi Gomis, qui a évolué à Al-Hilal, annonce encore du lourd.

«Les stades étaient pleins avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo»

« Les stades étaient pleins avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, de (Sadio) Mané ou de N'Golo Kanté. L'Arabie saoudite a des moyens démentiels mais c'est un vrai pays de football. Il l'a démontré avec sa victoire face à l'Argentine à la Coupe du monde (2-1 en phase de groupes, le 22 novembre). Je pense que ce succès a pesé dans l'accélération du processus. Ils veulent investir davantage pour gagner en visibilité et sont intelligents dans leur développement. Ils font aussi venir de grands entraîneurs et directeurs techniques. Leur ambition, c'est aussi de bâtir des équipes capables de rivaliser dans la future Coupe du monde des clubs de la FIFA. Cette année, Al-Hilal a perdu en finale face au Real Madrid (3-5) », assure l'ancien international français dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de justifier les salaires pharamineux offerts par les clubs saoudiens..

«C'est énorme, et ce n'est pas fini !»