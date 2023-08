Mercato : Révolution au RC Lens, le vestiaire réagit

Thibault Morlain

Après une saison exceptionnelle terminée à la 2ème place de Ligue 1, le RC Lens a perdu gros sur le marché des transferts. Les Sang et Or ont vu leurs deux stars partir. Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig tandis que Seko Fofana a filé à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le RC Lens va donc devoir se remettre de ces deux grosses pertes et le vestiaire de Franck Haise estime pouvoir passer outre cette révolution.

Très actif dans le sens des arrivées, le RC Lens a toutefois vu partir deux de ses plus gros joueurs sur ce marché des transferts. Serial buteur des Sang et Or la saison dernière, Loïs Openda est devenu la plus grosse vente lensoise avec son départ à Leipzig. Capitaine et moteur de Lens, Seko Fofana a lui rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Coup dur donc pour Franck Haise qui va devoir se réinventer sans Openda et Fofana...

« La force collective peut les compenser »

C'est donc désormais sans Seko Fofana et Loïs Openda que le RC Lens va se présenter pour cette nouvelle saison de Ligue 1. De quoi affoler le vestiaire de Franck Haise ? Pas forcément. Pour L'Equipe , Adrien Thomasson a expliqué : « Ce sont deux grosses pertes pour nous. Mais la force collective peut les compenser. On aura des bons joueurs à tous les postes ».

« Je ne pense pas que l'on sera moins forts »