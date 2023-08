Le RC Lens relance ce transfert, ce sera 14M€

Arnaud De Kanel

Le début de saison approche et le RC Lens n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Loïs Openda. Pour corriger cette anomalie, les Sang et Or seraient intéressés par Michy Batshuayi. Fenerbahçe a fixé le prix à payer pour l'ancien attaquant de l'OM.

Le RC Lens n'a pas pour habitude de se laisser devancer sur le mercato. Pourtant, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la saison de Ligue 1, les Sang et Or n'ont pas remplacé Loïs Openda, leur meilleur buteur. Visiblement, le club artésien a accéléré dans le dossier de la succession du Belge.

Le RC Lens débarque pour ce transfert à 35M€ ! https://t.co/VwdlXhajSl pic.twitter.com/Nh2LrY0rxj — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Lens offre 9M€ pour Batshuayi

Franck Haise sait bien que le temps commence à être compté. Outre les pistes Folarin Balogun et Boulaye Dia, le RC Lens viserait Michy Batshuayi. Selon les informations de Sabah Spor , les Sang et Or auraient même formulé une offre de 9M€ à Fenerbahçe.

Fenerbahçe réclame 14M€