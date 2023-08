Le PSG ne s'arrête plus, une offre de 30M€ est partie

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG a encore plusieurs dossiers à boucler. Les transferts d'Ousmane Dembélé, mais aussi de Gonçalo Ramos sont en bonne voie. Après ces deux mouvements, Paris pourrait aussi accélérer pour Bradley Barcola. Le jeune joueur de l'OL intéresse beaucoup le club de la capitale. Une offre de 30M€ aurait même été dégainée dernièrement, mais Lyon l'aurait repoussé.

Après une saison contrastée, le PSG va changer beaucoup de choses. Cela a déjà commencé, puisque sept joueurs ont déjà rejoint Paris. Un portier est arrivé, mais aussi des défenseurs centraux, des milieux de terrain, et des attaquants. Pour la suite de son mercato, le club de la capitale semble vouloir se renforcer davantage offensivement. Plusieurs dossiers sont très chauds. Les arrivées de Gonçalo Ramos, mais aussi d'Ousmane Dembélé seraient très proches d'être bouclées.

Le PSG négocie pour Barcola

Une fois qu'Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos seront Parisiens, Luis Campos pourra se focaliser sur un autre dossier, celui menant à Bradley Barcola. Selon les informations de RMC Sport , le PSG et l'OL discutent toujours au sujet du crack français. Une offre de 30M€, à laquelle peuvent s'ajouter des bonus, aurait même été formulée par Paris dernièrement. Lyon aurait dit non, mais les négociations se poursuivent.

PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour le transfert de Mbappé https://t.co/OpyLa4wKA6 pic.twitter.com/WNCpao7HTo — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Randal Kolo Muani toujours pisté

En plus de Bradley Barcola, le PSG vise un autre Français pour venir renforcer son attaque. C'est Randal Kolo Muani qui pourrait débarquer à Paris. Le joueur de Francfort a fait savoir à son club qu'il voulait partir cet été, et il est intéressé par l'idée de rejoindre le champion de France. Encore faut-il se mettre d'accord avec l'écurie allemande, qui pourrait demander entre 80 et 100M€ pour son joueur. L'opération est toutefois possible, car Gonçalo Ramos devrait rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une clause quasi-obligatoire.