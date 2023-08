Une offre de 100M€ est dégainée, la réponse va plaire au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane est au coeur d'un énorme bras de fer entre le PSG et le Bayern. Alors que le buteur anglais de 30 ans a une préférence pour le club bavarois, ce dernier a formulé une ultime offre à hauteur de 100M€. Mais heureusement pour le PSG, les Spurs ont refusé cette proposition.

Etincelant sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane a tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert de l'international anglais. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec le Bayern, qui aurait les faveurs d'Harry Kane.

Tottenham refuse la dernière offre du Bayern

Pour battre la concurrence du PSG, le Bayern aurait dégainé trois fois au total. Et alors que Tottenham aurait refusé ses deux premières propositions, l'écurie bavaroise aurait lancé une ultime offensive d'environ 100M€. Mais heureusement pour le PSG, les Spurs auraient également repoussé cette troisième offre munichoise.

Une réunion au sommet entre les dirigeants du Bayern