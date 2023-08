PSG - Mbappé : Le Real Madrid envoie un message clair

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le Real Madrid a clairement tenu à démentir les rumeurs concernant un éventuel départ de Florentino Pérez, historique président du club merengue. Un message clair envoyé en direction du clan Mbappé ?

En Espagne, ces derniers jours, des rumeurs ont circulé concernant une éventuelle mise en retrait de Florentino Pérez. Une information qui a fait l'effet d'une bombe compte tenu du fait qu'un départ du président historique du Real Madrid serait une énorme sensation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le club merengue a rapidement démenti ces rumeurs par le biais d'un communiqué.

Le Real Madrid démonte les rumeurs autour de Pérez

« En réponse à certaines rumeurs apparues sur certains réseaux sociaux selon lesquelles le président Florentino Pérez envisagerait de quitter la présidence du club, le Real Madrid C.F. tient à déclarer ce qui suit : Que ces rumeurs sont catégoriquement fausses et sont le résultat de certains intérêts qui n’ont rien à voir avec la réalité. Et que lors de la prochaine Assemblée Générale des Socios Représentatifs du Real Madrid, il n’y aura aucun point à l’ordre du jour où le nom de la Ciudad Real Madrid sera discuté », peut-on lire dans le communiqué publié par le club merengue .

Un signal fort envoyé à Mbappé ?