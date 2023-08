PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 100M€

Amadou Diawara

Le PSG et le Bayern seraient à la lutte pour boucler le transfert d'Harry Kane lors de ce mercato estival. Pour devancer le club de la capitale sur ce dossier, l'écurie bavaroise aurait formulé une offre d'environ 100M€, bonus compris, dernièrement. Toutefois, la direction du Bayern n'aurait en aucun cas fixé une deadline à Tottenham.

Déterminé à recruter un nouveau numéro 9 de classe mondiale cet été, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait jeté son dévolu sur Harry Kane. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec le Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, l'écurie bavaroise - qui aurait les faveurs du joueur - aurait dégainé son offre finale sur ce dossier.

Le Bayern n'a pas fixé de deadline à Tottenham

Selon les informations de Sky Allemagne , divulguées ce vendredi après-midi, la direction du Bayern aurait formulé une ultime offre d'environ 100M€, bonus compris, pour boucler le transfert d'Harry Kane cet été. Et à en croire les indiscrétions du Telegraph , l'écurie bavaroise aurait exigé une réponse de Tottenham avant minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Autrement, le club basé à Munich sortira de la course à la signature d'Harry Kane.

Le Bayern espère une réponse ce week-end pour Kane