PSG : Il vend la mèche pour la prochaine recrue !

Sauf une incroyable surprise de dernière minute, Gonçalo Ramos s’apprête à débarquer au PSG et sera le prochain buteur du club de la capitale. D’ailleurs, alors que la direction du Benfica Lisbonne courtise Elye Wahi pour le remplacer, Laurent Nicollin confirme le transfert imminent de l’international portugais au PSG.

Ça bouge dans le secteur offensif du PSG ! L’arrivée d’Ousmane Dembélé est imminente puisque l’attaquant français du FC Barcelone a passé sa visite médicale vendredi, et le club de la capitale envisage également de mettre le paquet dans les prochains jours pour Randal Kolo Muani. Mais en l’attendant, c’est un autre numéro 9 qui est sur le point de s’engager au PSG…

Ramos vers le PSG

En effet, à en croire les dernières tendances, le PSG et le Benfica Lisbonne seraient tombés d’accord sur les bases d’un prêt avec option d’achat (65M€ + 15M€) pour Gonçalo Ramos, qui s’apprête donc à quitter le club lusitanien.

« Il risque de partir »