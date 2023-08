Le PSG boucle un gros transfert, le salaire est révélé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Benfica, Gonçalo Ramos est sur le point de signer au PSG. Selon la presse italienne, le buteur de 22 ans a trouvé un accord à hauteur de 5,5M€ annuels avec le club de la capitale ; et ce, pour un engagement de cinq saisons, plus une en option.

En quête d'un nouveau buteur XXL, le PSG a mis la main sur Gonçalo Ramos. En effet, le club de la capitale devrait bientôt officialiser la signature du buteur de Benfica. Pour faire plier le club portugais, le PSG aurait décidé d'offrir une somme proche de 65M€, plus 15M€ de bonus. Mais comment Nasser Al-Khelaïfi a-t-il convaincu Gonçalo Ramos ?

Un contrat de 5,5M€ attend Ramos au PSG

Selon les informations de TMW , le PSG aurait trouvé un terrain d'entente contractuel avec Gonçalo Ramos. En effet, les deux parties auraient un accord pour parapher un bail de cinq saisons, plus une en option, à hauteur de 5,5M€ par an. A en croire le média transalpin, Gonçalo Ramos devrait bénéficier d'une salaire « évolutif » au PSG, en fonction des buts inscrits et des résultats du club.

Un transfert finalisé ce week-end