Le PSG gagne une bataille à 80M€ sur le mercato

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau buteur, le PSG a peut-être enfin trouvé sa perle rare. Alors qu'Ousmane Dembélé devrait être officialisé dans les prochaines heures, le club de la capitale devrait également mettre la main sur Gonçalo Ramos. La formation parisienne aurait notamment devancé Manchester United et d'autres clubs pour le buteur portugais.

Si l’arrivée d’Ousmane Dembélé n’a pas encore été officialisée, le PSG tiendrait déjà sa prochaine recrue. Après l’international français, le club de la capitale devrait mettre la main sur Gonçalo Ramos. Dans le viseur de Luis Campos depuis un certain temps maintenant, l'attaquant de 22 ans serait sur le point de débarquer dans la formation parisienne. Les champions de France auraient proposé à Benfica un prêt avec option d’achat obligatoire. Le montant serait fixé à 65M€, auxquels 15M€ pourraient s’ajouter en bonus. Le transfert semble d’ailleurs se confirmer petit à petit.

Gonçalo Ramos au PSG, c’est imminent

« Le PSG, à la recherche d'un véritable numéro 9 en pointe, se rapproche d'un accord avec Gonçalo Ramos. Le joueur de Benfica est dans le collimateur de Luis Campos depuis son arrivée au Parc des Princes et les champions de France se rapprochent d'une transaction d'environ 80M€ qui devrait déboucher sur l'arrivée de l'international portugais dans les prochains jours » a révélé le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

Manchester United s’est fait surprendre