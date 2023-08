Coup de tonnerre au PSG, une légende arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la bombe du jour du côté du PSG. A peine plus d'un an après son arrivée au poste de conseiller sportif, Luis Campos serait déjà sur la sellette. Son départ semble désormais plus que probable après le mercato, au point que Nasser Al-Khelaïfi travaille déjà sur sa succession. Et Paolo Maldini semble être sa priorité.

Il y a un peu plus d'un an, le PSG mettait tout en œuvre afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger alors qu'il se dirigeait vers le Real Madrid. Le club de la capitale est parvenu à ses fins, et pour cela, Leonardo a été remplacé par Luis Campos, très proche de l'entourage de l'attaquant de l'équipe de France depuis leur passage à l'AS Monaco.

Campos pourrait quitter le PSG

Cependant, alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, Luis Campos semble clairement sur la sellette. Selon les informations du Parisien , le dirigeant portugais pourrait même être démis de ses fonctions une fois que le mercato sera terminé, à savoir au mois de septembre.

Maldini le favori pour le remplacer ?