L’OM recrute une star, il s’enflamme

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM a réalisé un mercato de folie avec de nombreuses recrues. Parmi ces dernières, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en France sera scruté avec attention. Arrivé à Marseille avec la volonté de retrouver le chemin des filets, l’attaquant gabonais semble avoir déjà mis d’accord un certain Geoffrey Kondogbia.

Cette saison, l’OM pourrait réellement franchir un cap. Du moins, le club phocéen s’en donne les moyens en réalisant notamment un mercato très ambitieux. Mais ce n’est pas tout, car Marseille doit également incorporer les nouvelles idée de Marcelino, le 3ème entraîneur du club en autant de saisons.

Coup de tonnerre, une star refuse son transfert à l'OM https://t.co/LSEmgRcaji pic.twitter.com/zZ7mEjky5x — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Aubameyang jusqu’en 2026 à l’OM

Il y a quelques semaines, l’OM annonçait fièrement la signature de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. Désormais âgé de 34 ans, le Gabonais reste une référence à son poste malgré une saison très compliquée avec les Blues en 2022-2023. Ce dernier s’est engagé jusqu’en 2026 à Marseille, et compte bien faire vibrer le public du Vélodrome dans les mois à venir.

« C'est l'attaquant qui va nous faire passer un palier »