Une star arrive à l'OM, il hallucine

Cet été, l'OM n'a pas chômé sur le mercato. Malgré le départ d'Alexis Sanchez, le club phocéen a rapidement réagi en enrôlant Pierre-Emerick Aubameyang qui débarque en provenance de Chelsea. Accompagné par Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l'ancien attaquant de l'ASSE va pouvoir flamber comme le pense Kevin Diaz.

Encore une fois, Pablo Longoria aura animé le mercato estival. Alors que l'OM dispute un barrage crucial la semaine prochaine en vue de la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions, le club phocéen a déjà parfaitement avancé dans son mercato, recrutant six nouveaux joueurs à savoir Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Un bilan qui impressionne Kevin Diaz.

«C’est Pablo Longoria qui met des paillettes dans la vie des Marseillais»

« Depuis quelques saisons, c’est Pablo Longoria qui met des paillettes dans la vie des Marseillais… Cet été, j’ai été inquiet pour l’Olympique de Marseille après la saison qui même si elle s’est mal finie a été extraordinaire pour le club. Tudor s’en va, on essaye de prendre Gallardo, mais c’est difficile. Finalement, on prend l’ami de toujours de Pablo Longoria, on se dit, il a pris les copains, ça ne va pas le faire », explique le consultant RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Il y a deux c'était encore le meilleur salaire d’Arsenal»