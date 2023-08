Mercato : L’OM prépare encore une grosse surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM se montre particulièrement ambitieux depuis le début du mercato estival et enchaine les recrutements prometteurs. D’ailleurs, à en croire les dernières révélations de la presse italienne, Pablo Longoria pourrait désormais tenter un autre coup audacieux du côté du Milan AC avec Charles De Ketelaere.

Ça bouge à l’OM en cette période de mercato estival, et le président Pablo Longoria souhaite bâtir au plus vite une équipe compétitive pour le championnat et la Ligue des Champions. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman N’Diaye ont rejoint les rangs du club phocéen, et ce n’est peut-être pas terminé…

L’OM vise De Ketelaere

En effet, comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport mardi, la direction de l’OM se penche sur un autre élément particulièrement prometteur et évoluant actuellement au Milan AC : Charles De Ketelaere (22 ans), le jeune milieu offensif belge, sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rossoneri .

Le Milan AC en veut 28M€

Actuellement en perdition avec l’écurie italienne, l’international belge pourrait donc être vendu cet été, et le Milan AC aurait fixé son prix de départ à hauteur de 28M€. Reste à savoir si l’OM aura les finances pour recruter De Ketelaere après tout ce qui déjà été dépensé depuis le début du mercato.