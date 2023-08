Mbappé - Dembélé : Le PSG réagit à son mercato de folie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vit actuellement une période décisive de son mercato estival 2023, entre l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé et le futur très incertain de Kylian Mbappé qui se retrouve poussé vers la sortie étant donné qu’il refuse de prolonger. Plusieurs membres du vestiaire du PSG ont évoqué les feuilletons brûlants du mercato.

Ça bouge plus que jamais au PSG, et notamment dans le secteur offensif ! Depuis qu’il a signifié par courrier en juin dernier son refus d’activer la clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé se retrouve mis à l’écart. Privé de tourné estivale au Japon avec le reste de l’effectif parisien, le capitaine de l’équipe de France a été placé sur la liste des transferts puisque le PSG souhaite le vendre plutôt que de le voir partir libre dans un an. Interrogé sur le cas Mbappé dans les colonnes du Parisien , Carlos Soler est resté plutôt évasif sur cet épineux dossier : « C’est la question que l’on pose à tout le monde… La décision prise par le club est ce qu’elle est, je n’ai pas à donner mon avis. C’est quelque chose qui concerne le club et Kylian et cela doit rester entre eux », confie l’international espagnol.

Ça brûle pour Dembélé !

Et pour anticiper le probable départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG met actuellement le paquet sur Ousmane Dembélé et s’apprête à attirer l’attaquant français du FC Barcelone pour 50M€, le montant de sa clause libératoire. Mais là-encore, Carlos Soler reste très énigmatique sur cette piste brûlante du mercato du PSG : « La seule chose que je sais, c’est qu’il n’est pas aujourd’hui un joueur du Paris Saint-Germain. Et les seules choses que je connais, c’est ce qu’on m’envoie sur les réseaux sociaux, ce n’est pas suffisant pour que je vous en parle », poursuit Soler.

« Tant que ce n’est pas un joueur du PSG… »