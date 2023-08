Mercato : Le PSG s’est planté, il balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec l’Inter Milan en juin dernier, Milan Skriniar s’est donc engagé avec le PSG pour les cinq prochaines saisons. Un joli coup pour le club de la capitale qui récupère le défenseur slovaque libre après avoir échoué dans son recrutement à l’été 2022, et Skriniar raconte d’ailleurs son premier transfert avorté au PSG.

Lors du mercato estival 2022, le premier de Luis Campos en tant que conseiller sportif du PSG, la piste Milan Skriniar avait fait couler beaucoup d’encre. Le robuste défenseur central slovaque était annoncé comme une priorité absolue, mais l’Inter Milan en demandait trop d’argent, aux alentours de 80M€, ce qui avait donc forcé le PSG à abandonner le dossier… jusqu’à cet été. Skriniar est arrivé au terme de son contrat avec le club nerazzurro et a finalement bouclé son arrivée libre au Parc des Princes.

« Les choses prennent parfois du temps »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Milan Skriniar raconte son transfert avorté au PSG il y a un an et affiche son bonheur d’être enfin un joueur du club francilien : « On a commencé à parler l’année dernière, c’est vrai ! Mais, les choses prennent parfois un peu de temps avant d’aboutir, c’est comme ça. Mais ça y est, je suis enfin à Paris et j’avoue que j’en suis très heureux », confie l’international slovaque.

« J’y ai toujours cru »