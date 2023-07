Le PSG a réussi un coup de maître sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Skriniar aura duré quasiment un an. En effet, convoité pour un transfert il y a un an, l'international slovaque s'est finalement engagé libre avec le PSG cet été. Et le défenseur central a révélé que la direction parisienne avait maintenu le contact afin de boucler cette opération.

Cet été, le PSG a lancé son mercato par l'annonce de la signature de Milan Skriniar. Ce n'était pas vraiment une surprise puisque l'international slovaque est annoncé dans le viseur du club parisien depuis un an. Et le PSG n'a rien lâché dans ce dossier, malgré les problèmes physiques du joueur. Milan Skriniar est donc très reconnaissant envers Luis Campos.

«On a commencé à parler l’année dernière»

« Je suis très heureux et très fier de faire partie de ce club fantastique composé de joueurs incroyables et audacieux. Pour moi, le PSG est un club formidable, qui grandit chaque année un peu plus. Je suis non seulement heureux d’en faire partie, mais je veux surtout faire partie de la famille. On a commencé à parler l’année dernière, c’est vrai ! Mais, les choses prennent parfois un peu de temps avant d’aboutir, c’est comme ça. Mais ça y est, je suis enfin à Paris et j’avoue que j’en suis très heureux », lance l'international slovaque dans une interview accordée au Parisien , avant d'en rajouter une couche.

«Il y avait toujours quelqu’un pour prendre de mes nouvelles»