Après son transfert au PSG, il vide son sac

Arrivé libre cet été au PSG, Milan Skriniar était en contact avec le club de la capitale depuis de nombreux mois. L’international slovaque a d’ailleurs dévoilé les coulisses des discussions avec le PSG et révèle notamment que la direction parisienne ne l’a jamais lâché, même lorsqu’il avait des problèmes physiques.

Sans surprise, la première recrue officialisée par le PSG était Milan Skriniar. Libre, le défenseur slovaque était en discussions avec le club de la capitale depuis quasiment un an. Et l'ancien capitaine de l'Inter Milan a d'ailleurs dévoilé les coulisses de sa signature au PSG.

«On a commencé à parler l’année dernière»

« On a commencé à parler l’année dernière, c’est vrai ! Mais, les choses prennent parfois un peu de temps avant d’aboutir, c’est comme ça. Mais ça y est, je suis enfin à Paris et j’avoue que j’en suis très heureux (…) J’y ai toujours cru, même si ça a été long à se faire. Dès les premiers contacts, il n’y a eu aucun doute sur mes intentions : je voulais venir à Paris. Maintenant je suis là, et franchement, je trouve ça fantastique », assure le défenseur slovaque dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«Même pendant la période où j’étais blessé, le contact ne s’est jamais rompu»