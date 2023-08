Transferts : Une star débarque, l’OM s’enflamme publiquement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une fois n’est pas coutume, l’OM dynamise le mercato estival, réalisant notamment un gros coup en attirant dans ses rangs Pierre-Emerick Aubameyang, sans débourser la moindre indemnité de transfert après son départ de Chelsea. En conférence de presse, Pablo Longoria s’est réjoui de pouvoir compter sur l’attaquant.

L’Olympique de Marseille emballe déjà ses supporters avant le début de la saison. Les fans du club phocéen sont en effet sous le charme du recrutement réalisé et des six renforts bouclés par Pablo Longoria et ses équipes. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye ont choisi de rejoindre l’OM, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui apparaît comme le gros coup de l'été sur le papier. A l’occasion de sa présentation ce jeudi, Pablo Longoria s’est réjoui de pouvoir accueillir l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, d’Arsenal ou encore du FC Barcelone.

« On voulait un attaquant de niveau international »

« C'était important pour nous depuis les premières conversations avec Aubameyang. On voulait un attaquant de niveau international avec les caractéristiques de vitesse , a expliqué le président de l’OM, relayé par Football Club de Marseille. C'est tellement évident de parler des qualités d'Aubameyang... Il y a quelque chose d'important pour les dirigeants : l'ambition, l'envie, la faim que tu as... La volonté de revenir au haut niveau après des difficultés. »

« Tu as été très honnête avec nous dès le début »