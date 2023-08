Griezmann : L’OM a une proposition pour son transfert !

Thibault Morlain

Ce jeudi, l'OM présentait deux de ses recrues estivales : Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Etonnamment, il a été question d'un transfert d'Antoine Griezmann au sein du club phocéen. Cela en fait rêver plus d'un sur la Canebière, d'autant que le joueur de l'Atlético de Madrid n'a jamais caché son affection pour l'OM. Et voilà que le vestiaire olympien fait une proposition pour que ce transfert se réalise.

L'OM frappe fort sur le marché des transferts cet été. Et ça pourrait bien ne pas être terminé. Après avoir déjà annoncé 6 recrues, le club phocéen devrait encore en annoncer d'autres d'ici le 1er septembre. En attaque, Marcelino pourrait accueillir du sang neuf après Aubameyang, Sarr et Ndiaye. Et si le futur gros transfert de l'OM se nommait... Antoine Griezmann ?

L’annonce de l’OM sur un transfert de Griezmann https://t.co/Zv0SM9T1Cp pic.twitter.com/AY7lr9ahoF — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« Ça sera peut-être le prochain »

Lors des présentations de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, il a été question d'Antoine Griezmann. La question a d'abord été posée à l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Devant les journalistes, Kondogbia a ironisé sur la possibilité que Griezmann le rejoigne et l'imite avec Renan Lodi en rejoignant l'OM : « Antoine a toujours aimé ce club. Il l'a déjà dit publiquement. Il était content que je signe à l'OM, pareil pour Renan Lodi. Ça sera peut-être le prochain (rires) ».

« Je peux lui envoyer un message »