PSG : Un coup de tonnerre se prépare pour le projet QSI

Nommé conseiller sportif du PSG il y a un peu plus d'un an dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, Luis Campos est sous le feu des critiques depuis sa nomination. La gestion du mercato, l'omniprésence de Jorge Mendes et le feuilleton Mbappé sont autant de points noirs dans le bilan du Portugais qui pourraient avoir de très grosses conséquences sur son avenir dans la capitale.

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expirait le 30 juin 2022, le PSG lui a fait de nombreuses promesses, dont celle de se séparer de Leonardo dont les relations avec l'entourage de l'attaquant français étaient devenues glaciales. Dans cette optique, c'est Luis Campos qui a été nommé conseiller sportif du club de la capitale il y a un an. Le dirigeant portugais est proche du clan Mbappé ce qui a facilité sa nomination au PSG.

EXCLU @le10sport : Matheus Nunes ne fait pas partie des plans du PSG pour cet été https://t.co/pRHh2xoRWt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 2, 2023

Campos fragilisé au PSG

Néanmoins, un an après son arrivée, Luis Campos n'est déjà plus en odeur de sainteté à Paris. Selon les informations d'Abdellah Boulma, confirmées par Le Parisien , le PSG réfléchirait à se séparer de son conseiller sportif, qui occupe des fonctions similaires au Celta Vigo. C'est l'un des nombreux reproches qui doivent lui être faits en interne, comme sa gestion du mercato. L'été dernier, son recrutement a été pointé du doigt. Il faut dire que parmi les joueurs recrutés en 2022, seuls Vitinha et Nordi Mukiele ne peuvent pas être considérés comme des flops majeurs. En revanche, pour Renato Sanches, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler, c'est beaucoup moins flatteur.

Un départ en septembre après le mercato ?

Luis Campos est également à l'origine de la nomination de Christophe Galtier sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, et surtout, alors qu'il est arrivé notamment grâce à sa proximité avec Kylian Mbappé, le dirigeant portugais n'a pas réussi à gérer ce dossier. Le capitaine de l'équipe de France refuse effectivement de prolonger ce qui a engendré un conflit avec son club qui souhaite le vendre cet été. Pour toutes ces raisons, Luis Campos serait donc poussé au départ. Un départ qui pourrait intervenir au mois de septembre, après le mercato.