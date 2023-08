PSG : Incroyable, Dembélé plombe le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Ce n'est plus qu'une question d'heures, Ousmane Dembélé va s'engager avec le PSG. En partance du FC Barcelone, le Français aurait déjà pu poser ses valises à Paris il y a quelques années. Le fait est que Dembélé avait alors dit non au PSG, plombant à cette époque le transfert de Neymar par la même occasion.

En 2019, après seulement deux ans au PSG, Neymar regrette le FC Barcelone, au point de déjà vouloir y retourner. Ça négocie alors entre les deux clubs et il était question à l'époque d'un retour de Neymar au Barça moyennant 110M€ ainsi que Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d'un an d'Ousmane Dembélé.

« Neymar c'était fait »

Au final, cette opération Neymar n'a pas vu le jour entre le PSG et le FC Barcelone. Et si le responsable n'était autre qu'Ousmane Dembélé ? Sur sa chaine Youtube , Romain Molina explique : « A un moment, le Barça voulait que Dembélé parte à Paris car Neymar c'était fait. Je le redis, Neymar c'était fait à l'époque. Il ne manquait plus que Dembélé dise oui ».

Dembélé dit enfin oui au PSG

Cet été, Ousmane Dembélé a finalement dit oui au PSG. Arrivé au FC Barcelone en 2017, le Français va quitter la Catalogne alors que Xavi comptait pourtant énormément sur lui. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont néanmoins réussi à convaincre Dembélé, dont le transfert atteindra les 50M€.