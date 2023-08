Le PSG ne s'arrête plus, deux buteurs vont débarquer

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque cet été, le PSG aurait prévu de recruter deux buteurs. Alors qu'Harry Kane est la priorité parisienne, Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani devrait suivre si la piste menant à l'international anglais vient à se concrétiser. Et si le buteur de Tottenham ne rejoint pas le PSG, le Portugais et le Français pourraient migrer ensemble vers Paris.

Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG fait tout son possible pour recruter un nouvel avant-centre de classe mondiale. Et sa priorité n'est autre qu'Harry Kane. En effet, le PSG est tombé sous le charme de l'international anglais, qui réalise des merveilles du côté de Tottenham ces dernières saisons.

Le PSG veut recruter deux buteurs cet été

En plus d'Harry Kane, le PSG prévoirait de recruter un deuxième buteur. Comme l'a indiqué Sports Zone , le club de la capitale ne compterait pas recruter un, mais deux nouveaux numéro 9 lors de cette fenêtre de transferts.

Le transfert de Kane déjà plombé ?