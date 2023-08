Neymar - Mbappé : La décision fracassante du PSG

Baptiste Berkowicz

Actuellement en tournée en Asie pour préparer la saison prochaine, le PSG continue de s'activer en interne. Après le recrutement imminent d'Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens veulent enchainer avec de nouveaux renforts en attaque. Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola sont souhaités par le club de la capitale. Néanmoins, la venue de ces joueurs pourraient bien pousser vers la sortie Kylian Mbappé et Neymar.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, accélère sur le marché des transferts. La venue prochaine d'Ousmane Dembélé ne satisfait pas totalement les dirigeants parisiens qui souhaitent boucler d'autres dossiers dans le secteur offensif.

Le PSG veut recruter un phénomène, il répond cash https://t.co/WTxbdgOKAA pic.twitter.com/O3BGyJr59c — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

L'avenir de Mbappé et Neymar en question

Les possibles signatures de Kolo Muani, Ramos et Barcola pourraient bien semer le trouble au sein de l'effectif du PSG. D'après les informations de RMC Sport, le club de la capitale doit absolument vendre pour accueillir de nouveaux joueurs. En ce sens, les plus gros actifs parisiens, Kylian Mbappé et Neymar, voient leur situation s'assombrir.

Des renforts offensifs en approche