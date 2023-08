PSG : Dembélé part au clash, il règle ses comptes avant son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plus qu’une question de temps avant de voir Ousmane Dembélé débarquer au PSG pour 50M€. Un départ qui a du mal à passer du côté du FC Barcelone, mais la décision du Français serait mûrement réfléchie, et justifiée par une ambiance jugée pesante au sein du club culé par le principal intéressé.

Arrivé il y a six ans pour succéder à Neymar, parti au PSG, Ousmane Dembélé s’apprête lui aussi à quitter le FC Barcelone pour le club de la capitale. Un départ qui a encore du mal à passer chez les Blaugrana . « C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer , a confié Xavi, confirmant le transfert de son joueur au PSG. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi. » Au cours de son échange avec l’entraîneur du Barça, Ousmane Dembélé aurait rejeté la faute sur le club culé.

Dembélé aurait taclé la direction du Barça

Selon les révélations du quotidien AS , Ousmane Dembélé aurait pointé du doigt l’ambiance en interne pour justifier son départ : « Je veux rester ici et gagner des titres, mais dans un environnement sain. » Dans le vestiaire aussi, l’international français se serait montré très critique, lâchant à un joueur : « il y a toujours des gens qui me font chier », voire « qui attendent qu'on me coupe la tête ». Ousmane Dembélé ferait alors référence aux négociations compliquées pour sa prolongation l’année dernière, lorsque le FC Barcelone avait décidé de le laisser en tribune pour lui mettre la pression.

Xavi épargné