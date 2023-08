Grande nouvelle, le RC Lens boucle une signature !

Benjamin Labrousse

Véritable révélation du championnat de France la saison dernière, le RC Lens doit désormais confirmer à la fois en Ligue 1, mais doit également relever l’immense défi de la Ligue des Champions. Pour cela, le club lensois aura besoin d’un effectif complet, et cela tombe bien car malgré un intérêt de Naples à son égard, Kevin Danso va prolonger avec les Sang et Or.

Après une saison sensationnelle où le RC Lens aura terminé deuxième de Ligue 1 à seulement un petit point du PSG, le club mené par Franck Haise a subi les contrecoups de sa réussite sur le mercato estival. L’ancien capitaine Seko Fofana ainsi que le sérial buteur Loïs Openda ont ainsi quitté le navire, en s’engageant respectivement à Al-Nassr et au RB Leipzig.

Naples a proposé 22 M€ pour Danso

Depuis plusieurs semaines, Lens devait également lutter face aux offensives de Naples concernant le défenseur autrichien Kevin Danso. Véritable pilier de la défense des Sang et Or la saison passée, le joueur de 24 ans était activement convoité par les champions d’Italie en titre, qui avaient même formulé une offre à hauteur de 22 M€ pour le recruter.

Kevin Danso au RC Lens jusqu’en 2027