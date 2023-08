Le PSG monte au créneau pour son prochain transfert !

Benjamin Labrousse

Alors que la reprise de Ligue 1 approche, le PSG pourrait connaître plusieurs nouvelles recrues d’ici là. Embourbé depuis des mois concernant le recrutement d’un attaquant de pointe, le club parisien semble avoir jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos. L’attaquant de 22 ans du Benfica et représenté par Jorge Mendes, un agent très influent concernant le mercato du PSG, même si le club conteste cette affirmation.

Le 12 août prochain, le PSG débutera sa saison 2023-2024 par la réception de Lorient. Avec l’arrivée de Luis Enrique à la tête du club parisien, mais également avec le flou entourant la présence ou non de Kylian Mbappé au sein de l’effectif, Paris pourrait connaître de gros changements dans sa manière de jouer.

C'est terminé, ce buteur va signer au PSG https://t.co/G6vfvy7yvd pic.twitter.com/CvOjQ8NIFc — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Gonçalo Ramos va s’engager au PSG pour 5 ans

Mais c’est également au niveau du mercato estival que le PSG s’est clairement transformé. Depuis plusieurs mois, le club parisien tente par tous les moyens de recruter un attaquant de pointe, poste si important dans le dispositif (souvent en 4-3-3) de Luis Enrique. Si plusieurs noms ont été évoqués, c’est finalement sur le Portugais Gonçalo Ramos que le PSG semble avoir jeté son dévolu.

Le PSG n’a pas recruté Gonçalo Ramos en raison de Jorge Mendes