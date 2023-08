Il signe au PSG, c’est déjà un carton !

Benjamin Labrousse

Après une saison compliquée avec Christophe Galtier en tant qu’entraîneur, le PSG décidait de nommer Luis Enrique pour succéder au Français. Arrivé à Paris début juillet, l’ancien entraîneur du Barça tente de mettre en place sa méthode de travail malgré le contexte particulier autour de Kylian Mbappé. En interne, tout le monde se félicite de ses débuts à la tête du club parisien.

Depuis quelques saisons, le PSG n’affiche plus le même visage qu’auparavant. Davantage friable en championnat et décevant en Ligue des Champions sur ces deux dernières éditions, le club de la capitale semble avoir fait le pari du renouveau en décidant de nommer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur en juillet dernier. Fort d’une réputation le précédant, l’Espagnol connaît des débuts mouvementés à Paris, résultat notamment du contexte autour du potentiel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid cet été.

Luis Enrique est déjà validé en interne

Ainsi, c’est avec un effectif frais et renouvelé que Luis Enrique a pu prendre l’entière mesure de ses nouvelles fonctions. Mais si de nombreux joueurs sont arrivés à Paris cet été, le PSG doit encore recruter plusieurs joueurs afin de consolider un effectif encore tendre. Toutefois, Luis Enrique semble déjà faire l’unanimité en interne. Si le PSG n’a pas réellement rayonné lors de ses matchs de préparation au Japon avec un match nul et deux défaites, le style offensif voulu par le tacticien espagnol se fait d’ores et déjà ressentir. Comme le précise l’Équipe ce jeudi, Luis Enrique parle beaucoup lors des séances d’entraînement, et s’affirme comme un véritable leader auprès de ses joueurs.

« Il semble content comme un gamin et félicite chaudement les joueurs »