C’est confirmé, le PSG renonce à un transfert

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le Celta Vigo, Gabriel Veiga ne laisse pas insensible les plus grosses écuries européennes. Un temps intéressé, le PSG n'est plus dans la course comme le 10 Sport vous le révélait. Néanmoins, Liverpool se verrait bien attirer le milieu de terrain espagnol. Une offre de 25M€ a été dégainée pour s'attacher les services du joueur de 21 ans.

Luis Campos a la particularité d'avoir deux casquettes. Une du côté du PSG où il a le statut de conseiller sportif, l'autre du côté du Celta Vigo où le Portugais en est le directeur sportif. Des rôles qui lui permettent de faciliter certaines opérations.

Liverpool passe la vitesse supérieure pour Gabriel Veiga

Gabriel Veiga agite le marché des transferts. D'après les informations de DeportesCOPEGalicia , Liverpool a proposé 25M€ au Celta Vigo pour Gabriel Veiga. Le club anglais a assorti cette offre avec la possibilité de prêter un an dans la foulée le milieu de terrain de 21 ans dans le club espagnol.

Le PSG hors de la course

Comme le 10 Sport vous le révélait, Gabriel Veiga ne rejoindra pas les rangs du PSG cet été. Le joueur espagnol n'entre pas dans les plans de la direction parisienne. Le secteur du milieu de terrain de Luis Enrique est très fourni quantitativement et doit d'abord être débarrassé de certains joueurs avant de pouvoir imaginer une nouvelle recrue.