Stupeur, il annonce une catastrophe au FC Nantes

Sauvé à la dernière journée, le FC Nantes pourrait vivre une nouvelle saison galère. C'est en tout cas l'avis de Denis Balbir, qui pointe du doigt les nombreuses lacunes du groupe dirigé par Pierre Aristouy. Le seul motif d'espoir serait la capacité du technicien à faire sortir le meilleur de ses joueurs.

Le FC Nantes a eu chaud la saison dernière. Les Canaris sont passés tout proche d'une descente. Son maintien avait été obtenu grâce à une victoire face à Angers lors de la dernière journée. L'objectif pour le club nantais est d'éviter un tel scénario. Pour cela, le FC Nantes va devoir se montrer actif lors de ce mercato. Pour l'heure, Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack ont été recrutés. Mais pour Denis Balbir, ce serait loin d'être suffisant.

« Il est compliqué de viser plus haut que le maintien »

« On aurait préféré voir sur le Mercato davantage de signaux pour se rassurer. Beaucoup d'observateurs voient aujourd'hui le FC Nantes parmi les candidats déclarés au maintien. Même s'il est difficile de porter un jugement avant le début du championnat, c'est aussi mon cas. Il est compliqué de viser plus haut que le maintien avec cet effectif en l'état. Le FC Nantes a perdu son meilleur joueur sans le remplacer et paraît affaibli. Après, il y a un nouveau projet qui se met en place avec un nouveau coach. On peut lui laisser le bénéfice du doute » a lâché le journaliste. Mais selon lui, Pierre Aristouy pourrait éviter une nouvelle catastrophe.

La tâche est ardue pour Aristouy