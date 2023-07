Un gros transfert se confirme, le FC Nantes vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir cédé plusieurs joueurs importants, le FC Nantes pourrait céder un autre cadre à savoir Alban Lafont qui est dans le viseur de Celta Vigo. Et visiblement, les Canaris auraient d'ores et déjà identifié son successeur, preuve que le départ du portier français est concret.

Après une saison catastrophique, à l'issue de laquelle le FC Nantes a assuré son maintien lors de la dernière journée, les Canaris vivent un début de mercato très compliqués qui a vu partir plusieurs joueurs majeurs à l'image de Ludovic Blas et Andrei Girotto, sans oublier Andy Delort. Et ce n'est peut-être pas encore terminé.

Lafont sur le départ ?

En effet, Alban Lafont est également sur le départ. Le nom du portier français circule avec insistance du côté du Celta Vigo et bien qu'une offre ait été refusée par le FC Nantes, un départ n'est toujours pas à exclure.

Le FC Nantes a trouvé son successeur