Mbappé : Révolution au PSG, il dit stop

Le PSG n'a pas terminé son recrutement. D'ici la fin du mercato estival, le club parisien espére attirer, au plus, trois renforts offensifs, dont un avant-centre. Pour renforcer ce secteur, Doha penserait à mettre la main sur des joueurs de nationalité française, si possible ayant grandi en région parisienne. Mais avec le départ probable de Kylian Mbappé, ce projet vole en éclats.

Depuis le 10 juin dernier, sept joueurs ont débarqué au PSG : Milan Skriniar, Marco Asensio ,Kang-In Lee, Manuel Ugarte , Lucas Hernandez, Cher Ndour et Arnaud Tenas. Un joli melting-pot organisé par Luis Campos et son équipe. Mais dans les prochaines semaines, le recrutement du PSG pourrait prendre l'accent français.

Le PSG veut des joueurs français

Alors que Luis Enrique voudrait mettre la main sur des renforts offensifs, le PSG rechercherait en priorité des joueurs français, si possible ayant grandi en Ile-de-France. L'arrivée d'Ousmane Dembélé est déjà actée. Ce dernier pourrait être rejoint par son coéquipier en équipe de France : Randal Kolo Muani.

