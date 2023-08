Mercato : Le PSG s'en débarrasse et vit un véritable calvaire

Thibault Morlain

Prometteur quand il était au centre de formation, Lorenzo Callegari n'a finalement jamais réussi à s'imposer au PSG. En 2018, alors âgé de 20 ans, il quitte le club de la capitale pour s'engager avec le Genoa. Le début d'une nouvelle expérience pour Callegari. Mais voilà que de l'autre côté des Alpes, ça n'a clairement pas été simple pour lui...

On se souvient encore de cette pré-saison incroyable de Lorenzo Callegari avec le PSG. Face à l'Inter Milan ou encore le Real Madrid, le milieu de terrain avait été impressionnant. On promettait alors un bel avenir au Parisien, qui a vite déchanté par la suite. En effet, en 2018, Callegari quitte finalement le PSG. Il s'engage alors au Genoa, où son calvaire va débuter.

Son transfert a capoté, il est encore proposé au PSG https://t.co/R9kqVr5m17 pic.twitter.com/lOzw9eDWiE — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« J’ai compris qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas »

Dans une vidéo Youtube pour Deux Nuits Avec , Lorenzo Callegari est revenu sur son expérience en Italie. L'ex-joueur du PSG a alors raconté son calvaire, expliquant : « Le PSG ne m’a pas proposé de prolongation, j’ai dû trouver un autre club. J’ai signé au Genoa pour 4 ans. Je suis parti avec mon père, ma mère et mon agent. Ce qui m’a surpris, c’est là que j’ai compris qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, c’est quand j’arrive là-bas, je tombe face à l’entraîneur et me dit : « Comment tu t’appelles ? ». Je me dis que ça commence mal. Je n’avais pas eu l’entraîneur au téléphone, mais un minimum, j’avais signé pour 4 ans, je pense que l’entraîneur doit être au courant. Au final, je fais la préparation avec les pros, je me blesse à l’épaule. Je reviens sur Paris, je me soigne et je reçois un appel de mon agent qui me dit que le club veut me faire partir en prêt. Il restait une semaine de mercato. Mon agent me trouve un prêt en Serie C ».

« Aucun message du club »